В Мытищах мужчина открыл стрельбу по полицейским

По данным Telegram-канала «112», мужчина подозревается в незаконном обороте оружия. Когда к нему приехала полиция, он начал стрелять, а также выбросил в окно гранату.
Место происшествия оцеплено, туда направлены бойцы отряда особого оперативного реагирования (СОБР), со стрелком ведут переговоры.
Как передает Life shot, стрелок — 61-летний москвич Владимир Баранданов. Вместе с ним в доме находились зять, дочь и ребенок, последних двух он позднее отпустил. Мужчина забаррикадировался в доме с 11 утра.
«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», — рассказала начальник пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова.