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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Мытищах мужчина открыл стрельбу по полицейским

В коттеджном поселке «Новые Вешки» в подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Неизвестный забаррикадировался в одном из частных домов, его не могут задержать уже более двух часов. Информации о пострадавших нет.

По данным Telegram-канала «112», мужчина подозревается в незаконном обороте оружия. Когда к нему приехала полиция, он начал стрелять, а также выбросил в окно гранату.

Место происшествия оцеплено, туда направлены бойцы отряда особого оперативного реагирования (СОБР), со стрелком ведут переговоры.

Как передает Life shot, стрелок — 61-летний москвич Владимир Баранданов. Вместе с ним в доме находились зять, дочь и ребенок, последних двух он позднее отпустил. Мужчина забаррикадировался в доме с 11 утра.

«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», — рассказала начальник пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова.

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