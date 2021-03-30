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20:05 (мск), источник: ТАСС

Дом в Подмосковье, откуда ведет стрельбу забаррикадировавшийся мужчина, загорелся

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Коттедж в поселке Новые Вешки, где забаррикадировался и ведет стрельбу на протяжении 10 часов хозяин дома, загорелся. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, как предполагается, находится стрелявший», — сказал собеседник агентства.

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Около 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый, Владимир Барданов, постоянно вступает в перестрелку с силовиками и взрывает гранаты. По предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов. Стрельбу он ведет из автоматического оружия.

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии «Рысь», «Булат» и «Зубр». На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

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