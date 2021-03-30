Россиянин признал вину в США по делу о нарушении экспортного контроля

Генеральный директор российской компании «КС Инжиниринг» Олег Никитин пошел на сделку с обвинением в суде Джорджии. Он признал, что от имени российской компании и при посредничестве итальянской фирмы он приобрел силовую турбину за $17,3 млн. Эта турбина могла использоваться для глубоководного бурения в Арктике. Продажи такого рода оборудования в РФ запрещены санкционными законами США.
Никитин, его предполагаемый сообщник и сотрудник Антон Черемухин, глава итальянской компании Габриэль Виллоне и представитель компании-производителя в Соединенных Штатах Дали Багру были арестованы в Джорджии. Суд приговорил Виллоне к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы, остальным приговор пока не вынесен.
20 марта сообщалось, что экс-заместитель гендиректора компании «Военторг» Леонид Тейф частично признал вину в суде США. Отмечается, что он признал себя виновным по трем пунктам обвинения: в отмывании денег, налоговых нарушениях и нарушении визового законодательства. Приговор ему будет вынесен в сентябре текущего года.