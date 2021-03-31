СМИ узнали о подозрении российских хакеров в краже тысяч писем Госдепа

Как уточняют собеседники газеты, хакеры получили доступ к электронной почте в бюро по делам Европы и Евразии и бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента. Пока нет данных о том, что кибервзломщики получили доступ к секретным данным.
Также неясно, был ли взлом частью кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds, о которой стало известно в декабре 2020 года.
В Госдепартаменте отказались комментировать «какие-либо предполагаемые инциденты в области кибербезопасности», пишет Politico.
В совершении предыдущей атаки США также обвинили российских хакеров. Тогда атакам подверглись не менее 200 организаций и ведомств, включая Минфин, Минэнерго и Национальное управление по телекоммуникациям и информации, писал Bloomberg.
Сначала СМИ, а затем и власти обвинили Россию в организации кибератак. Такие заявления, в частности, поступали от генпрокурора Уильяма Барра и занимавшего тогда пост госсекретаря Майка Помпео.
В Москве категорически отвергли обвинения в причастности к хакерской атаке. Представитель президента Дмитрий Песков назвал их проявлением «слепой русофобии». «Определенно эта дискуссия не имеет к нам отношения, потому что Россия не причастна», — заявлял он.
В Белом доме в США после атак задумались об усилении кибербезопасности. The New York Times писала, что некоторые американские спецслужбы не могут вести слежку за гражданами США на территории страны, поэтому они не смогли вовремя обнаружить взломы. При этом те службы, которым разрешено это делать, также выявить их не смогли. Газета сообщала, что некоторые бывшие чиновники говорят о расширении полномочий спецслужб. Однако в Белом доме сообщили, что пока планов об изменении законов нет.