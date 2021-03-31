Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
8Коллапс в Суэцком канале
17:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Читинг в видеоиграх. Арестованы мошенники, заработавшие $76 млн на продаже чит-кодов

Китайская полиция и техгигант Tencent совместными усилиями остановили крупнейшую мошенническую операцию в сфере видеоигр за всю историю, сообщили правоохранители.

Речь идет о банде мошенников, которая создавала и продавала читерские программы — ключи к популярным видео-играм, в том числе к Overwatch и Call of Duty Mobile, которые помогают быстро получить некие преимущества в игре онлайн.

Новость
Компания заплатит 2,4 тысячи долларов за сутки без гаджетов

Обнаруженной организации, взимавшей с клиентов плату за подписку, удалось заработать около 76 млн долларов.

Сервис назвался «Chicken Drumstick» («Куриный окорочок»). По данным местных СМИ, его сайт имел клиентов в сотнях стран. Подписка на его услуги стоила от 10 долларов в день до 200 долларов в месяц.

Полиция города Куньшань арестовала активы на сумму 46 млн долларов, включая несколько автомобилей класса «люкс». Правоохранители также нашли и уничтожили 17 чит-программ и арестовали 10 человек, имеющих отношение к организации.

По словам полиции, это самая крупная операция в области игрового читерства, учитывая высокие размеры заработков мошенников и уровень популярности игр, ключи к которым они продавали.

Мировая индустрия турниров по видеоиграм набирает обороты, и геймеры могут выигрывать на них миллионы долларов. В связи с этим за последние годы усилилась и борьба с мошенничеством в этой сфере.

По данным исследования 2019 года, около трети участвовавших в нем геймеров признались, что пользуются чит-программами для повышения своих шансов на победу. Несколько известных профессиональных геймеров прекратили играть онлайн из-за растущего использования мошеннических лазеек в некоторых играх.

Анализ

Джо Тайди, репортер Би-би-си по цифровым технологиям.

Обман в играх начался так же давно, как и сами игры.

Читайте также
Компьютерные игры не для удовольствия. Что такое киберспорт на самом деле

Но из-за роста популярности игр типа PvP («игрок против игрока») и онлайн-соревнований мошенничество стало уже не просто способом выделиться в компании друзей.

Многие пользователи игр недовольны читерами в таких играх как Warzone и Fortnite. Чит-коды фактически разрушают гейминг, и крупные компании, такие как Tencent, знают это.

Полицейская операция показывает, насколько серьезно эта китайская компания и другие производители видеоигр относятся к проблеме.

Кроме того, история демонстрирует, насколько доходной стала продажа мошеннических программ для компьютерных игр.

Когда-то это был кустарный промысел хакеров, выявлявших глитчи в кодах игр, но теперь он перерос в крупную область киберпреступности.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Кремлевский карантин класса "люкс". Как в пандемию работают обсерваторы ...
Корреспондент Би-би-си в Пекине покинул Китай из-за угроз властей
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Эксперт напомнил дачникам о новом штрафе
Песков назвал демографическую ситуацию в России очень плохой
Экс-чиновник пытался продать «должность губернатора» за €35 млн
Отдыхающим на испанских пляжах придется носить маски
Аллигатор пришел поплавать в бассейне у жителей США
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Сколько получали и тратили на жизнь белорусы в предвоенном Минске
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 450
19 сентября - выборы в Госдуму 262
Предприниматели, внимание! 178
Стрелок из Мытищ обезврежен. 170
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 647
Картинки, вторник. 619
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 476
С добрым утром форум! Картинки. 450
Леди
Айза и Олег Майами расстались Пара была вместе около года
Новости партнеров
Самые забавные лозунги в СССР
Онколог назвал симптомы четырех стадий рака: что должно насторожить
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь