19:36 (мск), источник: Известия
Алексей Навальный объявил голодовку
Находящийся в исправительной колонии блогер Алексей Навальный объявил голодовку. По его словам, таким образом он требует допуска приглашенного врача.
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«Так что лежу голодный», — говорится в его Instagram 31 марта. По словам блогера, он неоднократно просил допустить к нему медиков в связи с болями в ноге, но врачей к нему не пропускают.
2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение суд вынес в связи с многочисленными нарушениями испытательного срока блогером. Судья также постановила засчитать осужденному проведенный под домашним арестом год. Таким образом, Навальный проведет в колонии около 2 лет 8 месяцев.
25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская Тишина» в исправительную колонию во Владимирской области. 30 марта президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном дал разъяснения по ситуации вокруг блогера.