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08:45 (мск), источник: ТАСС

СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена фон Калмановича

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении трех обвиняемых в убийстве российского и израильского предпринимателя Шабтая фон Калмановича. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и разбое», — сообщила Иванова. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. Его водитель был ранен. Тело бизнесмена было обнаружено в машине на Новодевичьей набережной. Однако, как позже выяснили следователи, он был убит еще на Смоленской набережной. Но его раненый водитель попытался догнать киллеров и доехал до Новодевичьей набережной. Дальше он не смог управлять машиной и врезался в столб. «Следствием установлено, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения Калмановича. После этого обвиняемые передвигались по городу на автомобиле LADA Priora серебристого цвета без государственных номерных знаков, за рулем которого был Белхороев. В районе Смоленской набережной Костоев открыл по машине Калмановича огонь», — сообщили в СК.

Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Выводы экспертиз подтвердили их причастность к убийству Калмановича.

Шабтай Калманович родился в Литовской ССР, в 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль, где окончил Иерусалимский университет по специальности инженер. Он занимался торговым и строительным бизнесом, а в 1993—1994 годах организовал в России вместе с Иосифом Кобзоном несколько фирм под названием «Лиат-Натали». Калманович был организатором гастролей в России звезд мировой величины — Майкла Джексона, Лайзы Миннелли, Хосе Каррераса. Он был также спонсором московской и петербургской баскетбольных команд «Спартак», а также каунасского «Жальгириса». В начале 1980-х годов Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле. В 1988 году ему инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, он провел несколько лет в заключении и был досрочно освобожден в 1993 году.

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