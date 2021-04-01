17:18 (мск), источник: РБК
В Москве задержали главу департамента Минпромторга
Это директор департамента металлургии и стройматериалов Павел Серватинский. Ранее еще двое сотрудников ведомства были задержаны по делу о взятках.
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Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский задержан, сообщили РБК в министерстве. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что он подозревается в превышении должностных полномочий.
«В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию. Государственная служба налагает особую ответственность на служащих в независимости от занимаемой ими должности. Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона», — сообщили в министерстве.
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Авторы
Андрей Гатинский, Людмила Подобедова, Виктория Полякова
При участии
Майя Бобенко