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17:18 (мск), источник: РБК

В Москве задержали главу департамента Минпромторга

Это директор департамента металлургии и стройматериалов Павел Серватинский. Ранее еще двое сотрудников ведомства были задержаны по делу о взятках.

Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский задержан, сообщили РБК в министерстве. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что он подозревается в превышении должностных полномочий.

«В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию. Государственная служба налагает особую ответственность на служащих в независимости от занимаемой ими должности. Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона», — сообщили в министерстве.

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РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве и направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

В начале недели были задержаны еще двое сотрудников Минпромторга. Их заподозрили в коррупции. По информации ТАСС, задержанные — специалисты отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, Андрей Бандуров и Сослан Гериев. Им предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК).

По данным «Коммерсанта», причиной задержания чиновников стало то, что они предлагали предприятию из Санкт-Петербурга за взятку в размере 600 тыс. руб. получить лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники. В результате Гериева задержали с поличным возле здания министерства в районе «Москва-Сити», сообщило издание, а затем — и Бандурова.

Авторы
Андрей Гатинский, Людмила Подобедова, Виктория Полякова
При участии
Майя Бобенко

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