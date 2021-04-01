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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В районе строительства «Северного потока-2» зафиксирована активность военных кораблей

В районе строительства «Северного потока-2» наблюдается повышенная активность военных кораблей, сообщил директор филиала оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Андрей Минин. Происходящее он назвал провокацией.

«После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода “Северный поток-2” в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств», — сказал журналистам Минин (цитата по ТАСС).

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Представитель оператора напомнил, что на время строительства трубопровода установлена зона безопасности 2,4 км, в которую не должны заходить суда, не участвующие в работах. «Тем не менее рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются, в том числе по тактическим номерам, военные корабли иностранных государств», — добавил он.

Он уточнил, что на близком расстоянии от трубопровода облеты совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, а в охранной зоне судна-трубоукладчика «Фортуна» появлялась неопознанная подводная лодка. По его словам, действия подводной лодки могли вывести из строя систему якорного позиционирования «Фортуны» и привести к аварийному повреждению трубопровода. «Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях… Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — заявил Андрей Минин.

Сейчас строительство последнего участка газопровода ведется в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм. Его планируется завершить к концу сентября 2021 года. В достройке проекта задейстована «Фортуна», также к ней должны присоединиться трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

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