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18:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Видеоблогеру грозит срок за ДТП на Смоленской площади

Популярный видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) мог стать виновником ДТП, происшедшего сегодня в центре Москвы. В аварии были разбиты пять машин, несколько человек получили травмы, а консультант Госдумы Мария Артемова оказалась в реанимации. Столичный департамент транспорта требует арестовать злоумышленника, отмечая, что за последнее время он 400 раз нарушал скоростной режим.

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Авария произошла при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. Вылетевшая на встречную полосу у дома № 13/21 Audi разбила четыре машины (это случилось недалеко от места, где актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП со смертельным исходом, после чего на семь с половиной лет отправился в колонию). Ее водитель не пострадал.

С места ДТП в реанимацию попала консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen — у нее зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы ног и другие травмы.

Эдвард Бил, предположительно управлявший Audi, был доставлен в отдел полиции, а оттуда на освидетельствование в больницу. По предварительным данным, оно показало, что в момент аварии видеоблогер был трезв.

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В ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту происшедшего проводится проверка, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело. В полиции пообещали «дать объективную оценку действиям предполагаемого виновника ДТП», отметив, что регистрационный учет машины, на которой он передвигался, был прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам нарушитель владельцем иномарки не являлся, добавили в полиции.

Блогер Эдвард Бил уже доставлен в следственный отдел УВД по ЦАО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает источник «РИА Новости».

«С января этого года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре, — сообщили в департаменте транспорта Москвы.— Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам». В департаменте полагают, что это было «сделано сознательно». В ведомстве настаивают на аресте виновника ДТП и готовы поделиться с правоохранителями имеющимися документами и видеоматериалами, чтобы «виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы».

Эдвард Бил известен благодаря скандальным пранкам. На его канал в YouTube подписаны более 4 млн человек.

Иван Буранов, Николай Сергеев

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