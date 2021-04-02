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08:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре

В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре. Когда здание загорелось, операция уже была начата и прерывать ее было нельзя, передает Telegram-канал Mash.

Источник: Reuters

Отмечается, что всего из центра было эвакуировано порядка 100 человек, включая пациентов и медиков. Мэр города Олег Имамеев уточнил, что операция шла на первом этаже здания, ситуацию контролировали пожарные.

В настоящее время возгорание в центре локализовано на площади 1600 квадратных метров. По данным ГУ МЧС Амурской области, на которые ссылается РИА Новости, в здании работают 59 человек и 28 единиц техники, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, опубликованным на сайте прокуратуры Амурской области, причиной возгорания стали нарушения в работе электропроводки. Загорелся второй, деревянный, этаж строения.

Во время загрузки произошла ошибка.
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