Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
8Коллапс в Суэцком канале
08:50 (мск), источник: РБК

На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд

В уезде Хуалянь на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает Центральное информационное агентство.

Источник: AP/National Fire Agency

«По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован», — говорится в сообщении агентства.

Не менее 36 человек стали жертвами аварии с пассажирским поездом, еще более 70 получили травмы, сообщила транспортная администрация острова, передает Reuters.

18+
Контент для лиц старше 18 лет

Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Всего на момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.

По данным агентства, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней.

Последний раз на Тайване крупная железнодорожная авария произошла в октябре 2018 года, когда скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в уезде Илань. В результате 22 человека погибли, более 170 получили травмы.

 Зеленский обратился к Путину
ДТП с Эдвардом Билом взято на контроль прокуратурой Москвы
Госдеп ответил Лаврову по поводу «дна» в отношениях
В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре
Польша ответила на обвинения в провокациях в Балтийском море
США пообещали защитить Украину в случае «российской агрессии»
Главный инфекционист США допустил отказ от вакцины AstraZeneca
США и Китаю пообещали новую экономическую войну
Древние монеты помогли разгадать тайну опасного пирата XVII века
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
УЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на колено
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 558
Предприниматели, внимание! 300
19 сентября - выборы в Госдуму 262
Сахар не сахар. 177
Товары для дома
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Электрошвабру и другие товары для дома продают за копейки
Самое необходимое, чтобы собраться в поездку за 30 минут
На AliExpress резко подешевели техника и домашний текстиль
Gnezdo.ru
Юлия Высоцкая о дочке, впавшей в кому 8 лет назад
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Самая красивая девочка в мире спустя 10 лет: фото
Леди
71-летняя Пугачева произвела фурор на семейном празднике Примадонна впечатлила публику
Новости партнеров
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Мясников заболел и дал совет россиянам
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь