Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 апреляОткрытие первого монетного двора в США, проведение ходовых испытаний на "Титанике" и другие события
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
11:49 (мск), источник: Ведомости

На Тайване в результате схода с рельсов поезда погибли более 40 человек

На востоке Тайваня пассажирский скоростной поезд сошел с рельсов, погиб 41 человек, включая машиниста. Об этом сообщает газета «Тайвань Жибао» со ссылкой на председателя Союза железнодорожных предприятий Тайваня Чэнь Шицзе.

Источник: AP 2020

Инцидент произошел в туннеле Циншуй у города Хуалянь. Причиной называется столкновение с поездом автомобильной спецтехники на путях.

В районе крушения найдены шасси грузового автомобиля. В результате схода поезда с рельсов 66 человек пострадали и госпитализированы.

Более 70 пассажиров, как передает «Пинго жибао», оказались заблокированы в вагонах.

Сейчас полиция арестовала водителя автомобиля, который оказался на путях. По данным «Саньли синьвэньван», он припарковался на склоне у железной дороги, но забыл поставить машину на ручной тормоз, и она скатилась на рельсы, столкнувшись с поездом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бывшие топ-менеджеры Rambler запустили цифровой стартап
Половина врачебных консультаций уйдет в онлайн
МИД ответил на сообщения о провокациях в районе Nord Stream 2
Центробанк за утро отозвал три банковские лицензии
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах
«Магазины были пусты»: как в позднем СССР взвинтили цены
Первоапрельская шутка привела к массовым беспорядкам в Брюсселе
Гинцбург заявил о невозможности «победить» пандемию к осени
Hi-Tech
Светильник с 10 000 заказов, зубная щетка от Xiaomi и ещё 14 товаров с огромными скидками в честь праздника Очень много товаров по отличным ценам
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 558
Предприниматели, внимание! 300
19 сентября - выборы в Госдуму 262
Сахар не сахар. 181
Кино
Петров и Козловский впервые снимаются вместе: фото с площадки Самые востребованные российские актеры играют лучших друзей
Товары для дома
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Электрошвабру и другие товары для дома продают за копейки
Самое необходимое, чтобы собраться в поездку за 30 минут
На AliExpress резко подешевели техника и домашний текстиль
Gnezdo.ru
Юлия Высоцкая о дочке, впавшей в кому 8 лет назад
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему жена Мягкова не появилась на прощании
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Леди
Бузову спутали с Заворотнюк на новом фото Звезда переборщила с фотошопом
Дом
До и после: 8 новых преображений кухонь
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Как удалить с рук краску и запах рыбы: инструкция
5 практичных идей декора интерьера (украшаем с умом)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь