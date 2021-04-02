11:49 (мск), источник: Ведомости
На Тайване в результате схода с рельсов поезда погибли более 40 человек
На востоке Тайваня пассажирский скоростной поезд сошел с рельсов, погиб 41 человек, включая машиниста. Об этом сообщает газета «Тайвань Жибао» со ссылкой на председателя Союза железнодорожных предприятий Тайваня Чэнь Шицзе.
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