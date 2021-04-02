Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 апреляОткрытие первого монетного двора в США, проведение ходовых испытаний на "Титанике" и другие события
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
10День Святого Патрика
16:06 (мск), источник: ТАСС

На Алтае задержали сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Алтайском крае местного жителя, готовившего акции устрашения против мигрантов по заданию украинской националистической организации. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) России. По данным ведомства, он собирался устроить подрыв мечети.

Источник: ЦОС ФСБ РФ

«В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации “Этническое национальное объединение” (ЭНО) совершить акции “прямого действия”, направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти», — подчеркнули в ФСБ.

Задержанный собирался устроить подрыв мечети в Барнауле. Об этом он сказал на допросе, видео которого распространил ЦОС.

«Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской», — сказал он. Мужчина пояснил, что ему давали задания кураторы организации. Первое задание было провести разведку местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности. «Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв», — рассказал задержанный.

Новость
ФСБ ликвидировала в Тверской области сторонника «Исламского государства»

Как отметили в ЦОС, деятельность сторонника ЭНО, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти, была пресечена в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). В ФСБ отметили, что пропагандистская работа этой организации ведется в мессенджере Telegram, соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

В ходе обысков у задержанного изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору. «Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия», — сообщили в ФСБ.

 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Кремль ответил на планы США защитить Украину от России
В России появится цифровая ипотека на блокчейне
Центробанк за утро отозвал три банковские лицензии
Эдвард Бил хочет помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце
Туристы в Израиле случайно нашли редкий амулет
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах
Самый высокий человек в мире покорил соцсети
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Ковтун раскрыл отношение украинцев к Горбачеву
Демократы США готовят импичмент Трампу
Аэропорты Финляндии закроют?
Hi-Tech
Россиян предупредили о росте цен на ноутбуки Все из-за падения рубля, дефицита чипов и глобального кризиса
Товары для дома
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Электрошвабру и другие товары для дома продают за копейки
Самое необходимое, чтобы собраться в поездку за 30 минут
На AliExpress резко подешевели техника и домашний текстиль
Дети
19-летняя женщина родила две пары близнецов Младшие дети появились на свет через 21 месяц после старших
Леди
71-летняя Пугачева произвела фурор на семейном празднике Примадонна впечатлила публику
Новости партнеров
Как мама-кошка спасла котенка, застрявшего в банке. Видео
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь