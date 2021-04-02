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17:22 (мск), источник: Известия

Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей по трем делам

Социальную сеть Twitter обязали выплатить три штрафа за неудаление информации с призывами к незаконным действиям. Таким образом, компания должна суммарно заплатить 8,9 млн рублей, сообщили в пятницу, 2 апреля, в Таганском суде Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Twitter, lnc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении о назначении третьего штрафа.

Ранее в этот день площадке назначили штрафы в размере 3,2 млн и 3,3 млн рублей, также за неудаление запрещенного контента.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Ревенко, примененные в отношении социальной сети штрафы справедливы, потому что все без исключения должны соблюдать законодательство.

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«Взаимодействие может быть только одно — соблюдение требований российского законодательства. Все компании вне зависимости от формы собственности, от вида деятельности, в том числе и Twitter, находясь в российской юрисдикции и на российском тем более информационном поле, обязаны соблюдать наше законодательство. Мощный сигнал, который был подан Роскомнадзором, по замедлению скорости Twitter, очевидно, еще не расслышан, поэтому следуют уже судебные иски», — сказал он в беседе с RT.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России на 10% с мобильных и на 50% со стационарных устройств. Причиной стало игнорирование площадкой требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов. В период с 2017 года и по настоящее время соцсеть не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Позднее в марте в ведомстве отметили, что площадка начала удалять запрещенную информацию, однако темпы блокировки контента остаются неудовлетворительными. Как заявили в Роскомнадзоре, в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправного контента в виде ссылок и публикаций.

16 марта в ведомстве пообещали полностью заблокировать социальную сеть через месяц, если запрещенные материалы не будут удалены.

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