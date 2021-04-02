Суд в Москве арестовал главу департамента Минпромторга по делу о превышении полномочий

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”), на срок до 1 июня», — сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, не признает вину. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник считает, что доказательства его вины в деле отсутствуют.
«В ходе допроса Серватинский заявил, что доказательств его вины в деле о превышении должностных полномочий в отношении него нет, а версия следствия — всего лишь предположение», — сказал собеседник агентства, уточнив, что чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностных полномочий с причинением тяжких последствий), максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По информации другого источника агентства, по делу главы департамента Минпромторга были допрошены в статусе свидетелей начальник одного из отделов Министерства промышленности и торговли Низам Халилов, руководитель аппарата министра Семен Машкауцан и ряд предпринимателей. Кроме того, между обвиняемым и высокопоставленными чиновниками министерства были проведены очные ставки. Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.
По данным газеты «Коммерсантъ», глава департамента Минпромторга незаконно выделил 13,5 млн рублей компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Деньги, по версии следствия, были выделены в 2018 году по его указанию в качестве бюджетной субсидии на возмещение якобы произведенных компанией затрат на научно-исследовательскую деятельность (НИОКР), пишет издание. Однако, как считает следствие, уже на момент оплаты чиновник знал, что ему представлены поддельные документы о якобы выполненных работах.
Серватинский был задержан накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России. Санкция инкриминируемой чиновнику статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.
Это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. Как сообщалось ранее, в начале этой недели в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Андрей Бандуров, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега — консультант того же отдела Сослан Гериев. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемых до 26 мая. Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.