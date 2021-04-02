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20:35 (мск), источник: Коммерсантъ

ФБР объявило в розыск подозреваемого в шпионаже российского топ-менеджера

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, обвиняемого в промышленном шпионаже. По версии ФБР, в 2013—2018 годах он пытался похитить у американской авиационной компании сведения, которые составляют ее коммерческую тайну.

Источник: AP 2020

Александра Коршунова задержали в Неаполе в 2019 году. Летом 2020-го его экстрадировали в Россию, где он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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«Александр Юрьевич Коршунов разыскивается в связи с его предполагаемым участием в хищении в Соединенных Штатах Америки сведений, составляющих коммерческую тайну, — говорится в релизе ФБР.— Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с Объединенной двигателестроительной корпорацией, тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14».

В США топ-менеджер ОДК обвиняется в промышленном шпионаже у американской авиастроительной компании General Electric (GE) Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14, используемых в среднемагистральном самолете МС-21−300. Коршунова задержали в аэропорту Неаполя 30 августа 2019 года, соответствующий международный ордер на арест был выдан судом штата Огайо.

В России господин Коршунов находится под домашним арестом по делу об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК). Дело ведет Следственный комитет России. В последний раз мера пресечения продлевалась Басманным районным судом Москвы в феврале.

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