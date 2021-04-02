20:35 (мск), источник: Коммерсантъ
ФБР объявило в розыск подозреваемого в шпионаже российского топ-менеджера
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск
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Александра Коршунова задержали в Неаполе в 2019 году. Летом 2020-го его экстрадировали в Россию, где он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«Александр Юрьевич Коршунов разыскивается в связи с его предполагаемым участием в хищении в Соединенных Штатах Америки сведений, составляющих коммерческую тайну, — говорится в релизе ФБР.— Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с Объединенной двигателестроительной корпорацией, тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14».
В США
В России господин Коршунов находится под домашним арестом по делу об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК). Дело ведет Следственный комитет России. В последний раз мера пресечения продлевалась Басманным районным судом Москвы в феврале.