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20:26 (мск), источник: ТАСС

Капитолий закрыли на вход и выход из-за «угрозы безопасности»

ТАСС, 2 апреля. Американский Капитолий закрыт на вход и выход из-за «угрозы безопасности». Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Подробности пока не приводятся.

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