20:26 (мск), источник: ТАСС
Капитолий закрыли на вход и выход из-за «угрозы безопасности»
ТАСС, 2 апреля. Американский Капитолий закрыт на вход и выход
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