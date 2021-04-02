Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 апреляОткрытие первого монетного двора в США, проведение ходовых испытаний на "Титанике" и другие события
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
10День Святого Патрика
20:29 (мск), источник: Известия

Здание Капитолия США заблокировали из-за внешней угрозы

Здание конгресса США в пятницу, 2 апреля, было заблокировано из-за «внешней угрозы». Капитолий был закрыт на вход и выход, сотрудникам запретили подходить к окнам.

Источник: AP 2020

По информации The Washington Post, здание закрыли из-за сообщений о возможной стрельбе на улице рядом с комплексом Капитолия. Газета отмечает, что сейчас неясно, ранен ли кто-нибудь.

При этом в Twitter-аккаунте Disclose.tv опубликована информация о том, что в ограждение комплекса Капитолия врезалась машина. Сообщается о двух пострадавших.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей ничего не известно о ситуации с угрозой безопасности в Капитолии.

В конце января полиция Вашингтона задержала пожилого мужчину с оружием и патронами рядом со зданием конгресса США.

Меры безопасности вблизи американского конгресса усилили после событий 6 января. Тогда сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные итогами выборов главы государства, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Баррель на вырост: как отразится на рынке решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу
Запретный сход: Израиль не дает проводить выборы в Восточном Иерусалиме
Кремль ответил на планы США защитить Украину от России
ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
Смертность в феврале на 20,6% превысила показатель прошлого года
Ученые добрались до самого глубоко затонувшего корабля в истории
Голикова не исключила роста заболеваемости COVID в апреле - мае
Фото дня: Страстная неделя в Севилье
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Ковтун раскрыл отношение украинцев к Горбачеву
Военный фрегат НАТО преградил путь кораблю РФ
10 самых опасных мотоциклов
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 560
Предприниматели, внимание! 302
19 сентября - выборы в Госдуму 263
Сахар не сахар. 194
Кино
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала Звезды посетили презентацию провокационного проекта — драмеди Happy End
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 489
Забавные картинки 261
Что посмотреть бы?) 116
Жизнь заграницей, ограничения 111
Леди
Бузову спутали с Заворотнюк на новом фото Звезда переборщила с фотошопом
Дом
До и после: 8 новых преображений кухонь
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Как удалить с рук краску и запах рыбы: инструкция
5 практичных идей декора интерьера (украшаем с умом)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь