20:29 (мск), источник: Известия
Здание Капитолия США заблокировали из-за внешней угрозы
Здание конгресса США в пятницу, 2 апреля, было заблокировано
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По информации The Washington Post, здание закрыли
При этом в
В конце января полиция Вашингтона задержала пожилого мужчину с оружием и патронами рядом со зданием конгресса США.
Меры безопасности вблизи американского конгресса усилили после событий 6 января. Тогда сторонники
Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.
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