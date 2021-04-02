Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 апреляОткрытие первого монетного двора в США, проведение ходовых испытаний на "Титанике" и другие события
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
21:40 (мск), источник: Известия

Скончался водитель протаранившей КПП у здания конгресса США машины

Водитель автомобиля, протаранившего в пятницу, 2 апреля, контрольно-пропускной пункт у здания Конгресса США, скончался. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте телеканала NBC News.

Источник: AP 2020

По данным CNN, водитель машины после того, как врезался в КПП, вышел из автомобиля и начал размахивать ножом. Полиции пришлось выстрелить в него и взять под стражу. Источники телеканала сообщают, что подозреваемый находился в сознании и был госпитализирован.

В больницу также доставили двоих правоохранителей, пострадавших при инциденте.

Новость
Власти США направили $77 млн на борьбу с внутренним терроризмом

Здание Капитолия из-за инцидента было закрыто на вход и выход, сотрудникам запретили подходить к окнам. Помощь полиции Капитолия уже оказывает Федеральное бюро расследований США (ФБР).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки при этом заявляла, что ей ничего не известно о ситуации с угрозой безопасности в Капитолии.

В ходе регулярного брифинга ее спросили, как информируют президента США Джо Байдена, находящегося за пределами Вашингтона, о развитии ситуации в Капитолии.

«Я не в курсе происходящей ситуации в Капитолии», — ответила Псаки.

Вблизи американского конгресса усилили меры безопасности еще после событий 6 января. Тогда сторонники бывшего президента Дональда Трампа, недовольные итогами выборов, ворвались в Капитолий. В итоге произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Баррель на вырост: как отразится на рынке решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу
Запретный сход: Израиль не дает проводить выборы в Восточном Иерусалиме
СМИ: Совбез Украины ввел санкции против 11 российских компаний
ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает страну купить «Спутник V»
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах
Ученые добрались до самого глубоко затонувшего корабля в истории
Голикова не исключила роста заболеваемости COVID в апреле - мае
Фото дня: Страстная неделя в Севилье
Hi-Tech
Воссозданы первые частицы во Вселенной. Они выглядят странно Как они возникли?
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 560
Предприниматели, внимание! 302
19 сентября - выборы в Госдуму 263
Ветер, специально для тебя) 202
Кино
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала Звезды посетили презентацию провокационного проекта — драмеди Happy End
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Gnezdo.ru
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Больная Заворотнюк впервые вышла к людям: видео
Самая красивая звездная пара РФ заявила о разводе
Внебрачного внука Ланового нашли спустя 20 лет
Леди
71-летняя Пугачева произвела фурор на семейном празднике Примадонна впечатлила публику
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Как мама-кошка спасла котенка, застрявшего в банке. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь