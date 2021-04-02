21:40 (мск), источник: Известия
Скончался водитель протаранившей КПП у здания конгресса США машины
Водитель автомобиля, протаранившего в пятницу, 2 апреля,
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По данным CNN, водитель машины после того, как врезался в КПП, вышел из автомобиля и начал размахивать ножом. Полиции пришлось выстрелить в него и взять под стражу. Источники телеканала сообщают, что подозреваемый находился в сознании и был госпитализирован.
В больницу также доставили двоих правоохранителей, пострадавших при инциденте.
Здание Капитолия
В ходе регулярного брифинга ее спросили, как информируют президента США Джо Байдена, находящегося за пределами Вашингтона, о развитии ситуации в Капитолии.
«Я не в курсе происходящей ситуации в Капитолии», — ответила Псаки.
Вблизи американского конгресса усилили меры безопасности еще после событий 6 января. Тогда сторонники бывшего президента Дональда Трампа, недовольные итогами выборов, ворвались в Капитолий. В итоге произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.
Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.