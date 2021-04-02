2 апреля, источник: RTVi
Суд в США обязал Uber выплатить слепой пассажирке $1,1 млн
Суд в США обязал Uber выплатить $1,1 млн слепой пассажирке после того, как водители сервиса 14 раз отказали ей в поездке. Об этом сообщает Business Insider.
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56-летняя жительница Калифорнии Лиза Ирвинг рассказала, что водители сервиса в 2016 и 2017 году 14 раз отказывали ей в поездке — они не хотели перевозить ее вместе с
За каждый из 14 случаев отказа в поездке адвокаты женщины потребовали оплатить ущерб в размере от $4 до $25 тысяч. Они отмечали: согласно американскому законодательству,
Uber, в свою очередь, заявлял, что не может нести ответственность за дискриминацию со стороны водителей, так как они не сотрудники компании, а нанятые работники.
Суд в
Женщина получила компенсацию за ущерб на общую сумму $324 тысячи и дополнительно $805 тысяч за судебные издержки. Издание отмечает, что это крупнейшая в своем роде компенсация по арбитражному решению.