Украина впервые с конца июля нанесла артиллерийский удар по ЛНР

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что обстрелу из 122-миллиметровых орудий подверглись окрестности села Калиново-Борщеватое. Он напомнил, что применение подобной артиллерии запрещено Минскими соглашениями.
Накануне в Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым. Об этом рассказал пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью украинским СМИ. По его словам, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация вооруженного противостояния, войны с Россией. Арестович отметил, что их основным фокусом станут Балканы, Крым и все, что севернее него.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил риск возобновления полномасштабной войны в Донбассе. По его словам, без команды США все ограничится локальными провокациями.
Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
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