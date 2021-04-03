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02:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина впервые с конца июля нанесла артиллерийский удар по ЛНР

Украинские войска впервые с июля прошлого года обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) из артиллерии большого калибра. Об этом сообщает «Луганский Информационный Центр».

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что обстрелу из 122-миллиметровых орудий подверглись окрестности села Калиново-Борщеватое. Он напомнил, что применение подобной артиллерии запрещено Минскими соглашениями.

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Накануне в Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым. Об этом рассказал пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью украинским СМИ. По его словам, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация вооруженного противостояния, войны с Россией. Арестович отметил, что их основным фокусом станут Балканы, Крым и все, что севернее него.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил риск возобновления полномасштабной войны в Донбассе. По его словам, без команды США все ограничится локальными провокациями.

Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

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