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11:12 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 9 021 случай заражения коронавирусом за сутки

В стране продолжает лечение 276 191 человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: AP 2020

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 021, до 4 572 077. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Магаданской области, в Республиках Алтай и Тыва (по 0,01%), в Еврейской автономной области (0,05%). В частности, за сутки было выявлено 717 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 594 — в Московской области, 274 — в Нижегородской области, 242 — в Ростовской области, 201 — в Самарской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 276 191 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 618. Всего уже выздоровели 4 195 869 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 91,8% от общего числа заразившихся.

По данным штаба, в частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 019 пациентов в Санкт-Петербурге, 605 — в Московской области, 331 — в Нижегородской области, 231 — в Республике Башкортостан, 221 — в Воронежской области.

В стране число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 384 против 400 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 100 017 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,19%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 24 — в Ростовской области, 16 — в Ленинградской области, 12 — в Краснодарском крае, по 11 — в Московской и Тульской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 011. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 032 666 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 1 764 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 52 человека, всего в столице зарегистрировано 16 816 летальных исходов.

Был выписан по выздоровлению 1 151 пациент за сутки, за все время выздоровели 948 845. В настоящее время в столице продолжают лечение 67 005 человек.

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