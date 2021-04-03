11:12 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 9 021 случай заражения коронавирусом за сутки
В стране продолжает лечение 276 191 человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 021, до 4 572 077. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Магаданской области, в Республиках Алтай и Тыва (по 0,01%), в Еврейской автономной области (0,05%). В частности, за сутки было выявлено 717 случаев заражения в
В настоящее время в России продолжает лечение 276 191 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 618. Всего уже выздоровели 4 195 869 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 91,8% от общего числа заразившихся.
По данным штаба, в частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 019 пациентов в
В стране число летальных исходов
В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 011. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 032 666 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 1 764 заразившихся.
За сутки умерли
Был выписан по выздоровлению 1 151 пациент за сутки, за все время выздоровели 948 845. В настоящее время в столице продолжают лечение 67 005 человек.