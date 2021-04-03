14:20 (мск), источник: РБК
В США сообщили о сходе российского военного спутника с орбиты
Военный спутник Минобороны России «Космос-2525» разрушился, следует из данных командования
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Спутник был запущен с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года с помощью легкой
Под общим названием «Космос» СССР, а затем Россия запускали спутники связи, а также научные и военные спутники, прототипы космических кораблей.
Название «Космос» также получали оставшиеся на орбите зонды. Первый спутник «Космос» был запущен в 1962 году.
В начале февраля