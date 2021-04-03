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14:58 (мск), источник: ТАСС

Суд запретил определенные действия блогеру Билу по делу о ДТП в центре Москвы

В частности, Билу нельзя выходить за пределы жилого помещения и общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Билю меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня», — сказали в суде.

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Суд установил Билю запрет на следующие действия: выходить за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства, посылать и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без письменного разрешения следователя телефон и интернет, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом. Кроме того, ему нельзя находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

В отношении Биля не могла быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так как преступление относится к нетяжким, непредумышленным и предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее в субботу следствие обратилось в суд с требованием избрать меру пресечения Билю, подозреваемому по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), в виде запрета определенных действий.

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