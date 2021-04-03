Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 апреляОснование Лиги чемпионов УЕФА, первая пересадка почки, теракт в Петербургском метрополитене и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Год назад в России ввели локдаун
8Коллапс в Суэцком канале
18:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Донецке под обстрелом беспилотника погиб ребенок

В результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Источник: AP 2020

По данным ведомства, беспилотник сбросил в районе жилого дома в населенном пункте Александровское самодельное взрывное устройство.

«В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения, и получила ранения различной степени тяжести местная жительница», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также
Украина впервые с конца июля нанесла артиллерийский удар по ЛНР

Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать действия ВСУ. Там добавили, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

Ранее 3 апреля стало известно, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Донецка. Ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». Это произошло после того, как в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Краса Росгвардии» проиграла суд по делу о своем увольнении
Названа сумма прибавки к пенсии россиян с 1 апреля
Глава Минобороны ФРГ заявила о «вызовах» из-за действий России
Центр Гамалеи ответил заразившемуся после вакцинации Фернандесу
Устроившего крупное ДТП в Москве блогера не стали арестовывать
Рогозин назвал главную угрозу национальной безопасности России
Молочный зуб мальчика из Канады установил рекорд
В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит нефти
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 564
Предприниматели, внимание! 302
актуальный туризьм))) 241
Ветер, специально для тебя) 210
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 822
Ребенок мужа Тема поболтать 714
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 692
Картинки, вторник. 649
Новости партнеров
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Мясников заболел и дал совет россиянам
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Как мама-кошка спасла котенка, застрявшего в банке. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь