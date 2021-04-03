18:31 (мск), источник: Lenta.Ru
В Донецке под обстрелом беспилотника погиб ребенок
В результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок. Об этом сообщает
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По данным ведомства, беспилотник сбросил в районе жилого дома в населенном пункте Александровское самодельное взрывное устройство.
«В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения, и получила ранения различной степени тяжести местная жительница», — говорится в сообщении ведомства.
Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать действия ВСУ. Там добавили, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.
Ранее 3 апреля стало известно, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Донецка. Ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.
26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями
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