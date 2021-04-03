Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
10День Святого Патрика
16:17 (мск), источник: Известия

Гранату бросили в протестующих против депутата Бондаренко в Саратове

В субботу, 3 апреля, саратовцы, проживающие в жилых домах, которыми управляет УК «Красная» под руководством депутата областной Саратовской думы Николая Бондаренко, вышли на пикет к офису компании. В ходе акции в ее участников неизвестный бросил пиротехническую гранату.

Источник: Известия

Местные жители собрались на пикет против Бондаренко, так как считают его ответственным за повышение тарифов и некачественное обслуживание.

Увидев людей, сотрудник компании сделал телефонный звонок, после чего через некоторое время на место проведения акции подъехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Водитель автомобиля начал оскорблять местных жителей и угрожать им, после чего бросил в их сторону пиротехническую гранату и скрылся.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре региона. На сайте ведомства подчеркивается, что прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял происшествие на контроль, будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы.

Накануне из социальных сетей стало известно, что управляющая компания «Красная» используется депутатом Бондаренко для обогащения членов партии КПРФ. Растущие тарифы при некачественном обслуживании оформляются ради стабильного дохода его соратников.

 Возможно окрашено: банки будут портить купюры для защиты от кражи
Собрали малое: поднимут ли ставку налога на богатых
Минцифры опровергло передачу данных россиян предустановленным ПО
Центр Гамалеи ответил заразившемуся после вакцинации Фернандесу
Устроившего крупное ДТП в Москве блогера не стали арестовывать
Рогозин назвал главную угрозу национальной безопасности России
Размеры островов Земли показали в сравнении
В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа
В США сообщили о сходе российского военного спутника с орбиты
Gnezdo.ru
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Пророчества Мессинга о России сбываются
Супер экономия на любом топливе до 35%
Авто
Как ГИБДД ловит нарушителей с беспилотников Сотрудники Госавтоинспекции с помощью дрона выявляют водителей, которые выезжают на полосу встречного движения
Новости партнеров
Столица здоровья. Новая больница будет доступна по ОМС, сказала Буцкая
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Продеус высказался о применении иммунологических тестов
Дети
Передразнивающий дочку папа стал звездой ТикТока Видимо, другие родители нашли в смешных роликах много знакомого
Новости партнеров
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Столица здоровья. Новая больница будет доступна по ОМС, сказала Буцкая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь