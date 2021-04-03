Гранату бросили в протестующих против депутата Бондаренко в Саратове

Местные жители собрались на пикет против Бондаренко, так как считают его ответственным за повышение тарифов и некачественное обслуживание.
Увидев людей, сотрудник компании сделал телефонный звонок, после чего через некоторое время на место проведения акции подъехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Водитель автомобиля начал оскорблять местных жителей и угрожать им, после чего бросил в их сторону пиротехническую гранату и скрылся.
Ситуацией заинтересовались в прокуратуре региона. На сайте ведомства подчеркивается, что прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял происшествие на контроль, будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы.
Накануне из социальных сетей стало известно, что управляющая компания «Красная» используется депутатом Бондаренко для обогащения членов партии КПРФ. Растущие тарифы при некачественном обслуживании оформляются ради стабильного дохода его соратников.