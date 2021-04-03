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8Коллапс в Суэцком канале
16:39 (мск), источник: РБК

Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал

Все суда, которые застряли на входе в Суэцкий канал после его блокировки контейнеровозом Ever Given, прошли через морскую артерию. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабийе, передает El Balad. В субботу последняя группа из 61 судна прошла через канал. Кроме того, его прошли еще 24 судна, прибывшие уже после разблокировки судоходной артерии. «Таким образом, в субботу через канал в общей сложности прошло 85 судов», — пояснил Рабийе.

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35 судов прошли через канал с северного «европейского» направления, остальные 50 прибыли с юга. Общая вместимость только этой группы составляет 4,2 млн т.

Ранее 3 апреля Рабийе говорил, что в течение дня через Суэцкий канал пройдут последние суда из образовавшейся пробки. Всего из-за инцидента на входах в канал застряли 422 судна.

400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель в самой узкой части канала в шести морских милях от его южного входа 23 марта. Изначально сообщалось, что судно отклонилось от курса из-за сильного порыва ветра и полностью заблокировало судоходство. Однако позже управление канала возложило вину на экипаж судна и его капитана, которые не смогли справиться с управлением.

Блокировка канала вызвала кратковременное подорожание нефти, рост цен на морские перевозки и страховые тарифы.

Операция по снятию контейнеровоза с мели шла почти неделю. После нескольких неудачных попыток благодаря полнолунию и высокому приливу Ever Given удалось снять с мели.

С вечера понедельника в канале возобновилась навигация. Власти начали расследование инцидента, до его завершения контейнеровоз останется в Большом Горьком озере.

Владельцы судна решили не доводить дело до суда и добровольно выплатить компенсацию. Управление Суэцкого канала оценивало нанесенный ему ущерб в $1 млрд. Ущерб компаниям-владельцам других судов, потерпевших убытки в результате простоя, выплатят их страховщики.

После инцидента Рабийе заявлял, что администрация канала рассматривает возможность его расширения. При этом текущую глубину — 24 метра — увеличивать не станут.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Блокировка Суэцкого канала
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