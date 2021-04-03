16:39 (мск), источник: РБК
Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал
Все суда, которые застряли на входе в Суэцкий канал после его блокировки контейнеровозом Ever Given, прошли через морскую артерию. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабийе, передает El Balad. В субботу последняя группа из 61 судна прошла через канал. Кроме того, его прошли еще 24 судна, прибывшие уже после разблокировки судоходной артерии. «Таким образом, в субботу через канал в общей сложности прошло 85 судов», — пояснил Рабийе.