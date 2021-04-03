22:15 (мск), источник: Газета.Ру
В Штутгарте 10 тысяч человек вышли на протест против коронавирусных ограничений
В немецком городе Штутгарт около 10 тыс. человек вышли на протест против коронавирусных ограничений. Об этом пишет газета Bild.
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По данным издания, большинство активистов были без масок. Несколько раз они начинали бросать камни в работающих на месте журналистов.
В Германии коронавирусом заразились 2 885 299 человек, скончались 76 959 пациентов. В стране действует карантин, но более мягкий по сравнению с зимним. Работают школы, детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Тем не менее, в стране увеличивается число заражений. Эксперты связывают это с появлением новых штаммов, которые легче передаются от человека к человеку. Локдаун будет действовать как минимум до 18 апреля.
Ранее канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель призвала граждан страны отметить «тихую Пасху», соблюдая все ограничения, а также отказавшись от
Карина Казанцева