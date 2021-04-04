00:22 (мск), источник: Газета.Ру
Крупному городу в США грозит эвакуация из-за токсичной воды
Крупному городу Тампа в американской Флориде грозит эвакуация
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После прекращения добычи ресурсов осталось более 3,5 млрд литров токсичной воды, указано в сообщении.
«Мы пытались решить эту проблему в течение 10−20 лет, но ничего не произошло», — заявил представитель властей Уилл Робинсон.
На данный момент власти планируют переместить токсичную воду в скважину на глубину около 914 метров, однако данный план ожидает утверждения и финансирования со стороны государства.