Участник штурма дома Барданова в Мытищах раскрыл детали спецоперации

«Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Все остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил», — сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По словам бойца Росгвардии, при задержании Барданова нельзя было использовать газ, который мог распространиться по всему поселку.
Он отметил, что до последнего момента предпринимались попытки сохранить Барданову жизнь.
Забаррикадировавшийся мужчина, добавил замкомандира СОБРа, применял против силовиков боевые гранаты и оружие.
«Это были боевые гранаты РГД с самодельными запалами, стрелял из автоматического оружия. Калибр, наверное, 7,62. Скорее всего, это был автомат Калашникова», — подчеркнул он.
Как рассказал боец Росгвардии, Барданов стрелял непрофессионально, но прицельно — очередями в сторону группы.
Участники штурма могли подняться наверх, где скрывался злоумышленник, только по винтовой лестнице. Замкомандира СОБРа также сообщил, что, возможно, в кабинете Барданова была установлена растяжка. Было решено использовать светошумовую гранату. По его словам, при этом у Барданова сработало взрывное устройство большой мощности, затем начался пожар и стали взрываться боеприпасы.
Барданову многократно предлагали сдаться, но реакции не последовало. По словам дочери, он боялся попасть в тюрьму, отметил участник спецоперации.
При штурме были приняты все меры, чтобы обезопасить всех граждан, проживающих рядом. В Новых Вешках плотная застройка, поэтому бойцам приходилось использовать оружие только в безопасном направлении.
«Так как это не режим контртеррористической операции, в использовании стрелкового оружия мы были ограничены», — подчеркнул боец спецназа.
В ходе спецоперации работали четыре штормовые группы по три человека, два специалиста с досмотровыми средствами, еще один специалист-взрывотехник, рассказал замкомандира СОБРа «Рысь».
30 марта сотрудники полиции и ФСБ пришли в дом к Барданову в поселке Новые Вешки для задержания по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, а потом бросил две гранаты, одна из которых взорвалась.
На тот момент вместе с ним в здании находилась его семья. Позднее Барданов выпустил всех родственников, а сам забаррикадировался в доме. Он подорвал лестницу на второй этаж, чтобы силовики не смогли до него добраться.
При штурме один сотрудник силовых структур был ранен в ногу, он был госпитализирован.
Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому Барданова. Огонь велся по окнам здания. В итоге вспыхнул пожар.
Позднее обгоревшее тело предположительно Барданова было обнаружено в его доме.
Как 31 марта сообщили в Росгвардии, разрешение на оружие Барданову выдали на законных основаниях.
1 апреля стало известно, что следователи изъяли из дома Барданова более 30 автоматов и пистолетов, гранаты, а также более 100 тысяч патронов.