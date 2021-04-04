Власти США прекратили производство AstraZeneca на заводе в Балтиморе

П данным источников издания, ранее на производстве произошла ошибка, которая привела к потере 15 миллионов доз.
Отмечается, что предприятие будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингредиентов вакцин в будущем.
Компания AstraZeneca заявила, что обсудит с американской администрацией поиск альтернативного места производства.
Ранее компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавирусной инфекции в Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших данный препарат.
Вместе с тем, разработчики заявляют о безопасности указанной вакцины, утверждая, что данные о здоровье 17 млн людей, привитых этим препаратом, не показали повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен.