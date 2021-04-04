Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 апреляСоздание НАТО, открытие Всемирного торгового центра в США, первый запуск космического шаттла "Челленджер" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
8Коллапс в Суэцком канале
05:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Власти США прекратили производство AstraZeneca на заводе в Балтиморе

Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolution в Балтиморе, пишет газета New York Times.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
3 апреляЭксперты оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

П данным источников издания, ранее на производстве произошла ошибка, которая привела к потере 15 миллионов доз.

Отмечается, что предприятие будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингредиентов вакцин в будущем.

Компания AstraZeneca заявила, что обсудит с американской администрацией поиск альтернативного места производства.

Ранее компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавирусной инфекции в Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших данный препарат.

Вместе с тем, разработчики заявляют о безопасности указанной вакцины, утверждая, что данные о здоровье 17 млн людей, привитых этим препаратом, не показали повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тепло разогреет цены. Что подорожает к лету?
Как Менделеев с духами боролся. Почему ученый ополчился на медиумов?
Германия и Франция призвали прекратить эскалацию в Донбассе
Роспотребнадзор предупредил об особенностях вакцины «Вектора»
Устроившего крупное ДТП в Москве блогера не стали арестовывать
МВД работает над законопроектом о легализации мигрантов в РФ
Участник штурма дома стрелка из Мытищ раскрыл детали операции
СМИ: в Донецке под обстрелом беспилотника погиб ребенок
Молочный зуб мальчика из Канады установил рекорд
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Горячие темы на Авто
актуальный туризьм))) 256
Ветер, специально для тебя) 211
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 201
Сахар не сахар. 198
Кино
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала Звезды посетили презентацию провокационного проекта — драмеди Happy End
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
Передразнивающий дочку папа стал звездой ТикТока Видимо, другие родители нашли в смешных роликах много знакомого
Новости партнеров
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь