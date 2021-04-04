Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 апреляСоздание НАТО, открытие Всемирного торгового центра в США, первый запуск космического шаттла "Челленджер" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
11Барселона во время гражданской войны в Испании
11:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рэпер DMX попал в больницу с сердечным приступом. Возможно, из-за наркотиков

Американский рэпер и актер Эрл Симмонс, известный как DMX, попал в больницу после сердечного приступа. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: AFP 2020

Его доставили в больницу города Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк поздно вечером в пятницу, заявил его юрист Мюррей Ричман. Рядом с ним в больнице находятся его первая жена и некоторые из его 15 детей.

Симмонс сначала был на аппарате жизнеобеспечения, уточнил юрист, но сейчас его уже отключили от него, и он дышит самостоятельно, при этом у музыканта наблюдается невысокая мозговая активность.

Врачи заявили семье, что получасовая нехватка кислорода, которой он подвергся в ходе реанимации, сильно повлияла на его мозг.

Издание TMZ со ссылкой на источники сообщило, что DMX попал в больницу после передозировки наркотиками, которая привела к приступу, но Ричман не стал подтверждать эту информацию и сказал, что ничего не знает об этом.

Известно, что 50-летний Симмонс несколько лет боролся со своим злоупотреблением психоактивными веществами и неоднократно проходил курсы реабилитации, последний раз — в 2019 году после отбытия годового срока за уклонение от уплаты налогов, сообщило издание TMZ.

Новость
Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время засняли в компании молодой возлюбленной

Тогда он даже отменил несколько концертов, чтобы пройти курс. «В своем постоянном стремлении поставить семью и трезвость на первое место DMX записался в реабилитационный центр. Он приносит извинения за отмененные концерты и благодарит своих поклонников за постоянную поддержку», — говорилось тогда в заявлении представителей рэпера.

DMX ранее рассказывал о своем пристрастии к крэк-кокаину, которое, по его словам, началось, когда ему было 14 лет. В 2013 году он сказал американскому телеведущему Филу Макгроу, что «всегда будет наркоманом, пока не умрет», но через два года заявил, что «оставил кокаин», чтобы сосредоточиться на воспитании детей.

Музыканты и фанаты рэпера написали множество постов в соцсетях, где говорят о том, что молятся о выздоровлении рэпера. «Моя искренняя любовь и молитвы обращены к моему другу DMX в это трудное время… Вытяните моего чувака», — написал Ice-T в «Твиттере».

«DMX однажды помолился за меня, и я молюсь за его полное выздоровление», — написал Chance The Rapper. «Молюсь за DMX», — написала актриса Виола Дэвис.

Симмонс вернулся на сцену после реабилитации в декабре 2019 года, выступив в Лас-Вегасе. Последнее появление на публике было в июле 2020 года, когда он встретился со Снуп Доггом в рэп-баттле Verzuz.

В 2018 году DMX попал в заголовки газет, после того как исполнил одну из своих песен в суде, где ему предъявили обвинение в налоговом мошенничестве на 1,7 млн долларов. Выслушав песню, судья сказал, что DMX был «хорошим человеком» и приговорил его к году тюрьмы.

В прошлом Симмонс отбывал тюремное заключение по обвинениям в жестоком обращении с животными, нарушении правил дорожного движения, хранении наркотиков и оружия.

Симмонс считается иконой хип-хопа 1990-х, он сотрудничал с такими артистами, как Jay-Z, Ja Rule, Eve и LL Cool J, а также снимался в фильмах. За более чем 20 лет творческой деятельности DMX выпустил семь альбомов и трижды был номинирован на премию «Грэмми». В США его первые пять альбомов, включая дебютный 1998 года «It’s Dark and Hell Is Hot», достигли первых строчек в хит-парадах.

DMX сыграл в нескольких фильмах, в том числе главную роль — в фильмах «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы». Симмонс играл в сериалах «Трудности ассимиляции» и «Третья смена».

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Пасха в условиях коронавируса: Италия вводит строгий локдаун, президента...
Научный дайджест: "Психея" - миссия к астероиду стоимостью 10 квинтильонов
Иран назвал условие для США по ядерной сделке
Чемпионка России по биатлону выиграла гонку, не получив патроны
В США прекратили производство AstraZeneca из-за испорченных доз
Берега Сахалина засыпало сельдью
Доктор Мясников раскрыл преимущества советской кухни
«Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мусаева
Здоровье
12-летний школьник повторил опасный челлендж из TikTok и повредил мозг Он едва не задохнулся.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Горячие темы на Авто
актуальный туризьм))) 256
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 244
Ветер, специально для тебя) 211
Сахар не сахар. 198
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Видео: европейцы решили голосовать… в фастфуде
Дети
Названы осложнения беременности, грозящие болезнями в будущем Эксперты предупреждают об определенных проблемах 
Леди
Бузову спутали с Заворотнюк на новом фото Звезда переборщила с фотошопом
Новости партнеров
Парень сдал часы в ремонт. Что мастер нашел за задней крышкой
Люди подобрали котенка на улице. Когда он вырос, стало ясно, что это не кот
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Мясников заболел и дал совет россиянам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь