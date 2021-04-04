Рэпер DMX попал в больницу с сердечным приступом. Возможно, из-за наркотиков

Его доставили в больницу города Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк поздно вечером в пятницу, заявил его юрист Мюррей Ричман. Рядом с ним в больнице находятся его первая жена и некоторые из его 15 детей.
Симмонс сначала был на аппарате жизнеобеспечения, уточнил юрист, но сейчас его уже отключили от него, и он дышит самостоятельно, при этом у музыканта наблюдается невысокая мозговая активность.
Врачи заявили семье, что получасовая нехватка кислорода, которой он подвергся в ходе реанимации, сильно повлияла на его мозг.
Издание TMZ со ссылкой на источники сообщило, что DMX попал в больницу после передозировки наркотиками, которая привела к приступу, но Ричман не стал подтверждать эту информацию и сказал, что ничего не знает об этом.
Известно, что 50-летний Симмонс несколько лет боролся со своим злоупотреблением психоактивными веществами и неоднократно проходил курсы реабилитации, последний раз — в 2019 году после отбытия годового срока за уклонение от уплаты налогов, сообщило издание TMZ.
Тогда он даже отменил несколько концертов, чтобы пройти курс. «В своем постоянном стремлении поставить семью и трезвость на первое место DMX записался в реабилитационный центр. Он приносит извинения за отмененные концерты и благодарит своих поклонников за постоянную поддержку», — говорилось тогда в заявлении представителей рэпера.
DMX ранее рассказывал о своем пристрастии к крэк-кокаину, которое, по его словам, началось, когда ему было 14 лет. В 2013 году он сказал американскому телеведущему Филу Макгроу, что «всегда будет наркоманом, пока не умрет», но через два года заявил, что «оставил кокаин», чтобы сосредоточиться на воспитании детей.
Музыканты и фанаты рэпера написали множество постов в соцсетях, где говорят о том, что молятся о выздоровлении рэпера. «Моя искренняя любовь и молитвы обращены к моему другу DMX в это трудное время… Вытяните моего чувака», — написал Ice-T в «Твиттере».
«DMX однажды помолился за меня, и я молюсь за его полное выздоровление», — написал Chance The Rapper. «Молюсь за DMX», — написала актриса Виола Дэвис.
Prayers out 2 @DMX & his family!! True legend!! Pullin 4 u please stay strong!!
Симмонс вернулся на сцену после реабилитации в декабре 2019 года, выступив в Лас-Вегасе. Последнее появление на публике было в июле 2020 года, когда он встретился со Снуп Доггом в рэп-баттле Verzuz.
В 2018 году DMX попал в заголовки газет, после того как исполнил одну из своих песен в суде, где ему предъявили обвинение в налоговом мошенничестве на 1,7 млн долларов. Выслушав песню, судья сказал, что DMX был «хорошим человеком» и приговорил его к году тюрьмы.
В прошлом Симмонс отбывал тюремное заключение по обвинениям в жестоком обращении с животными, нарушении правил дорожного движения, хранении наркотиков и оружия.
Симмонс считается иконой хип-хопа 1990-х, он сотрудничал с такими артистами, как Jay-Z, Ja Rule, Eve и LL Cool J, а также снимался в фильмах. За более чем 20 лет творческой деятельности DMX выпустил семь альбомов и трижды был номинирован на премию «Грэмми». В США его первые пять альбомов, включая дебютный 1998 года «It’s Dark and Hell Is Hot», достигли первых строчек в хит-парадах.
DMX сыграл в нескольких фильмах, в том числе главную роль — в фильмах «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы». Симмонс играл в сериалах «Трудности ассимиляции» и «Третья смена».
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