14:05 (мск), источник: Life.ru
Лёня из сериала «Воронины» госпитализирован с коронавирусом и пневмонией
Сейчас состояние актёра врачи оценивают как средней тяжести.
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Как стало известно Лайфу, в Москве госпитализировали актёра Станислава Дужникова с пневмонией и коронавирусной инфекцией. В больницу артиста увезли ещё 1 апреля.
Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, близком к лёгкой. У артиста 10-процентное поражение лёгких, вызванное CoViD-19, а уровень кислорода в крови держится на нормальном показателе.
Ранее врачи рассказали о состоянии актёра Кахи Кавсадзе, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни», которого в середине февраля госпитализировали с двусторонней пневмонией.