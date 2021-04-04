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14:05 (мск), источник: Life.ru

Лёня из сериала «Воронины» госпитализирован с коронавирусом и пневмонией

Сейчас состояние актёра врачи оценивают как средней тяжести.

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Источник: РИА "Новости"

Как стало известно Лайфу, в Москве госпитализировали актёра Станислава Дужникова с пневмонией и коронавирусной инфекцией. В больницу артиста увезли ещё 1 апреля.

Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, близком к лёгкой. У артиста 10-процентное поражение лёгких, вызванное CoViD-19, а уровень кислорода в крови держится на нормальном показателе.

Ранее врачи рассказали о состоянии актёра Кахи Кавсадзе, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни», которого в середине февраля госпитализировали с двусторонней пневмонией.

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