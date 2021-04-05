В Дубае россиянок задержали за съемку обнаженными. Им грозит штраф и тюрьма

«В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Как уточнил собеседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки — до полутора лет.
Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору — 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).
При этом в российском генконсульстве допустили, что эмиратские власти могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.
Видеоролик, ставший поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.
«Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости подобного поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества», — говорится в заявлении правоохранительных органов.