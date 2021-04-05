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13:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Дубае россиянок задержали за съемку обнаженными. Им грозит штраф и тюрьма

В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из высотных зданий города. Среди задержанных восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.

Источник: GETTY IMAGES

«В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Как уточнил собеседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки — до полутора лет.

Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору — 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).

При этом в российском генконсульстве допустили, что эмиратские власти могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.

Видеоролик, ставший поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

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«Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости подобного поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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В Дубае россиянок задержали за съемку обнаженными. Им грозит штраф и тюрьма
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