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21:29 (мск), источник: Известия

Во владимирском УФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть с ОРЗ

Во владимирском управлении Федеральной службе исполнения наказаний (УФСИН) сообщили о переводе блогера Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что у осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — говорится в ответе ФСИН на запрос «Известий».

Между тем источник «Известий» опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии.

По его словам, если бы в окружении Навального кто-то действительно заболел, то на карантин бы отправили весь отряд.

Ранее 5 апреля в Instagram Навального был опубликован пост, в котором утверждается, что за последнее время из отряда блогера три человека были госпитализированы с туберкулезом. Это, по его подсчетам, составляет 20% от численности. У самого Навального, согласно сообщению, сильный кашель и температура 38,1.

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2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.

Наказание Навальный отбывает в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он неоднократно жаловался на отсутствие медицинской помощи и нарушение режима сна: якобы его, как заключенного с пометкой «склонен к побегу», будят каждый час. 31 марта блогер объявил голодовку.

Между тем в конце марта во ФСИН опровергли эти обвинения Навального. Там отметили, что медицинские работники проводили осмотр заключенного после его жалоб на здоровье и оценили его состояние как удовлетворительное. Там также сообщили, что за постоянные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять ряд обязательных требований, таких, например, как ношение установленной формы одежды или соблюдение распорядка дня, Навальному были вынесены выговоры.

Кроме того, в распоряжении РЕН ТВ появилось видео проверки камеры после отбоя. Зафиксированное на записи расходится со словами блогера о якобы нарушении сотрудниками колонии режима сна. На записи видно, как сотрудник с закрепленной видеокамерой, совершая вечерний обход заключенных с пометкой «склонен к побегу», подходит так, чтобы не разбудить арестанта. Навальный в этот момент спит, не замечая проверки: в ушах у него беруши, а на лице маска для сна.

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