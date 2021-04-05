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23:13 (мск), источник: Известия

В ООН заявили о гибели более 560 человек с начала протестов в Мьянме

Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена продолжающимся в Мьянме насилием, в результате которого с февраля погибли не менее 568 человек. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Источник: AP 2020

«Наши коллеги в Мьянме остаются обеспокоены продолжающимся насилием, еще 18 человек были убиты в течение выходных Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило достоверную информацию о гибели по крайней мере 568 женщин, детей и мужчин с момента захвата власти военными», — приводит его слова Sputnik Asia.

При этом реальные данные о погибших могут быть выше, добавил Дюжаррик.

29 марта в Кремле также выразили обеспокоенность растущим числом жертв среди гражданского населения в Мьянме.

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С начала февраля в Мьянме не утихают протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего вооруженных сил, генерала Хлайна.

Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

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