В ООН заявили о гибели более 560 человек с начала протестов в Мьянме

«Наши коллеги в Мьянме остаются обеспокоены продолжающимся насилием, еще 18 человек были убиты в течение выходных Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило достоверную информацию о гибели по крайней мере 568 женщин, детей и мужчин с момента захвата власти военными», — приводит его слова Sputnik Asia.
При этом реальные данные о погибших могут быть выше, добавил Дюжаррик.
29 марта в Кремле также выразили обеспокоенность растущим числом жертв среди гражданского населения в Мьянме.
С начала февраля в Мьянме не утихают протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего вооруженных сил, генерала Хлайна.
Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.
Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.