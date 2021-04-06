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03:35 (мск), источник: РБК

Со взломавшего JPMorgan россиянина потребовали $20 млн компенсации

Россиянина Андрея Тюрина, приговоренного в США в январе этого года к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, обязали выплатить компенсаций почти на $20 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, поступившие 5 апреля в Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Источник: Reuters

Стороны пришли к соглашению касаемо суммы, которую Тюрин должен выплатить пострадавшим от его действий — $19,952 млн. При этом список лиц и организаций, которые должны получить компенсации не приводится.

Прокуратура США заявляла, что Тюрин взломал данные почти 140 млн клиентов и украл информацию 12 компаний. В их числе банк JPMоrgan Chase, Dow Jones & Co, Fidelity Investments, E-Trade Financial.

Власти называли действия россиянина самой масштабной кражей данных клиентов банка в истории страны.
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По версии следователей, Тюрин совершал кибератаки на финансовые учреждения США с 2012 по 2015 года в составе хакерской группы. Вместе с двумя своими подельниками — гражданами Израиля — он смог украсть данные, которые принесли им сотни миллионов долларов.

До 2018 года россиянин находился на свободе, его задержали в Тбилиси, а затем по требованию Вашингтона экстрадировали в США.

Изначально Тюрин не признавался в преступлениях, но позже признал вину в краже данных 80 млн клиентов 12 компаний.

Адвокаты россиянина настаивали, что он был скорее наемным сотрудником, а не организатором преступной группы и кибератак. В январе россиянина приговорили к 12 годам за хакерскую деятельность.

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