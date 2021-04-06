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11:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-губернатор Белозерцев признался в получении 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля

Бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн руб., уточнив, что они предназначались для избирательной кампании, сообщил один из адвокатов Белозерцева. Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в размере 31 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он арестован до 20 мая.

Источник: Басманный районный суд

«Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов “Биотэк” совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн руб. от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», — сказал адвокат на заседании Мосгорсуда по жалобе на арест бывшего губернатора (цитата по ТАСС).

Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег. В ходе обысков в доме Белозерцева было найдено около 500 млн руб. и пистолет. После обысков его доставили из Пензы в Москву. Президент уволил его в связи с утратой доверия. Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен аресту. По делу также арестованы еще пять человек, в том числе владелец «Биотэк» Борис Шпигель.

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