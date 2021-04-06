Экс-губернатор Белозерцев признался в получении 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля

«Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов “Биотэк” совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн руб. от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», — сказал адвокат на заседании Мосгорсуда по жалобе на арест бывшего губернатора (цитата по ТАСС).
Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег. В ходе обысков в доме Белозерцева было найдено около 500 млн руб. и пистолет. После обысков его доставили из Пензы в Москву. Президент уволил его в связи с утратой доверия. Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен аресту. По делу также арестованы еще пять человек, в том числе владелец «Биотэк» Борис Шпигель.