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12:19 (мск), источник: Московский комсомолец

Пострадавшая в ДТП с блогером Билом вышла из комы

Консультант Госдумы Мария Артемова, серьезно пострадавшая в результате ДТП в центре Москвы, выведена из медикаментозной комы. Об этом сообщил «360» ее супруг.

Источник: Агентство «Москва»

«Положительная динамика есть, — подтвердил мужчина. — Все идет получше».

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По его словам, пока нельзя сказать, что все хорошо и что «она завтра уже пойдет на работу», но поводы для оптимизма есть. Тем не менее врачи еще не разрешили родственникам навестить пациентку.

Ранее адвокат Артемовой и ее семьи сообщал, что у нее открытые переломы и внутренние повреждения органов. Накануне стало известно, что женщину отключили от аппарата ИВЛ.

Виновником аварии, в которой женщина получила тяжелые травмы, следствие считает блогера Эдварда Била, уличенного в многочисленных нарушениях ПДД по превышению скорости. Сам помещенный под домашний арест лихач утверждал, что авария произошла из-за другой иномарки, которая якобы его подрезала.

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