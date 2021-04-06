Пострадавшая в ДТП с блогером Билом вышла из комы

«Положительная динамика есть, — подтвердил мужчина. — Все идет получше».
По его словам, пока нельзя сказать, что все хорошо и что «она завтра уже пойдет на работу», но поводы для оптимизма есть. Тем не менее врачи еще не разрешили родственникам навестить пациентку.
Ранее адвокат Артемовой и ее семьи сообщал, что у нее открытые переломы и внутренние повреждения органов. Накануне стало известно, что женщину отключили от аппарата ИВЛ.
Виновником аварии, в которой женщина получила тяжелые травмы, следствие считает блогера Эдварда Била, уличенного в многочисленных нарушениях ПДД по превышению скорости. Сам помещенный под домашний арест лихач утверждал, что авария произошла из-за другой иномарки, которая якобы его подрезала.