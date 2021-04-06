15:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Верховный суд предлагает внести изменения в УПК РФ
Пленум Верховного суда (ВС) России принял решение направить в Госдуму законопроект о внесении изменений в
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По мнению ведомства, ныне существующий статус частного обвинения позволяет закрывать такие дела в связи с примирением сторон, что не позволяет в предусмотренной Конституцией РФ и международным законодательством мере защищать права потерпевших.
Пленум ВС РФ во вторник постановил направить в Госдуму проект закона «О внесении изменений в
Предлагается перевести их в категорию уголовных дел
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, внесение изменений в УПК обусловлено нормами Конституции, решений Конституционного суда РФ, а также международного законодательства, касающимися защиты прав граждан.
Она не всегда проявляется, поскольку часто имеет место в рамках личных отношений или в узком кругу и касается различных членов семьи, при этом подавляющее большинство жертв — женщины.
В связи с этим обращается внимание на особую уязвимость жертв домашнего насилия и необходимость активного участия государства в их защите. Между тем, отмечается в пояснительной записке, частный порядок уголовного преследования, при котором поддержание обвинения в суде, доказывание вины подсудимого, равно как и возможность прекращения уголовного дела «за примирением сторон», полностью зависят от позиции и активности потерпевшего при минимальном вмешательстве государства в обеспечение защиты и восстановления прав и свобод данного лица.
Мало того, при примирении сторон на потерпевшего может быть возложено и возмещение части судебных издержек.
«Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями
Верховный суд приводит в пояснительной записке и весьма показательную статистику. По данным ведомства, в 2020 году по ч. 1 ст. 115 УК РФ было осуждено 1616 лиц, а по ст. 116.1 УК РФ — 1629 человек. При этом в связи с примирением с потерпевшим суды прекратили уголовные дела в отношении соответственно 1519 и 1355 граждан.
Соответственно, ВС предлагает уточнить и полномочия прокуратуры в таких ситуациях. «Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа, — предлагает ведомство.— Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу».
Александр Александров