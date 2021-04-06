Сразу два танкера сели на мель в Суэцком канале

Два танкера 6 апреля сели на мель при движении по Суэцкому каналу, движение по артерии снова затруднено, сообщил «Ъ» источник, знакомый с сообщением администрации Суэцкого канала. Эти же данные подтверждает Marinetraffic.
По данным администрации канала, идущий в балласте танкер (дедвейт — 107,505 тыс. тонн) с осадкой восемь метров сел на мель в Суэцком канале 6 апреля в 10:10 по местному времени при прохождении из Красного в Средиземное море. Судя по данным Marinetraffic, речь идет о судне Rumford. Это судно было 16-м из конвоя, следующего каналом в северном направлении, состоящего из 22 судов. После происшествия 15 судов, шедших перед севшим на мель, продолжили путь.
Для устранения затора администрация Суэцкого канала задействовала буксиры, вскоре Rumford был снят с мели и продолжает движение с небольшой скоростью.
Сейчас судно находится в Большом Горьком озере, соединяющем северную и южную части канала, возле него все еще находятся несколько буксиров.
Однако происшествие с Rumford привело к тому, что следующее за ним судно — шедший в балласте нефтяной танкер дедвейтом 105 тыс. тонн (по данным Marinetraffic, речь идет о Minerva Nike), тоже село на мель. Его пока не удается снять, но администрация Суэцкого канала рассчитывает вскоре расчистить артерию.
Этот инцидент продолжил череду происшествий на Суэцком канале. В марте на мель сел контейнеровоз Ever Given, тем самым заблокировав движение по каналу на шесть дней — это существенно повлияло на график грузовых перевозок по всему миру. Судно сняли с мели только 29 марта.