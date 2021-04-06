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19:30 (мск), источник: РБК

ВВС США сообщили о неудачном испытании гиперзвукового оружия

Военным не удалось запустить гиперзвуковую ракету с бомбардировщика.

Источник: Reuters

Военно-воздушные силы США сообщили о неудачном испытании по запуску гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, пишет CNN.

Ее должны были запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.

«Однако ракета не смогла завершить процедуру запуска» и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, говорится в заявлении ВВС США.

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Военные планируют изучить причины неудачи, «извлечь из нее урок» и попытаться снова запустить ракету. Они ожидают, что она сможет разгоняться до скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, пишет CNN.

В сентябре 2020 года американские военные успешно испытали два прототипа гиперзвуковых ракет. Речь шла о ракетах с атмосферными реактивными двигателями, разработанных компаниями Lockheed Martin и Raytheon. Эти ракеты не летали самостоятельно. Они прошли испытания на нагрузки и возможность выдержать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, под днищем самолета-носителя.

Позже в Пентагоне сообщили, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. По словам бывшего министра обороны США Марка Эспера, гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка задач» армии США. На его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы, отметил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
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