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22:12 (мск), источник: ТАСС

Братья Магомедовы не признали в суде вину в хищении более 11 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов не признал вину в хищении более 11 млрд рублей. Об этом он заявил в Мещанском суде Москвы, который во вторник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых и других фигурантов.

Источник: Агентство «Москва»

«Вину не признаю. Выдвинутые обвинения абсурдны и их много. Абсолютно неквалифицированный выхолощенный документ о хищении в Калининграде», — сказал он.

По его словам, часть объектов была сдана вовремя, контракты по ним выполнены точно в срок, а обвинения «голословны и лживы».

Кроме того, вину не признал брат Магомедова и другие фигуранты дела. «Показания против меня никто не дал», — подчеркнул Магомед Магомедов.

«Категорически не согласен с обвинением, виновным себя не считаю», — отметил экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. Адвокаты подсудимых также выступили с заявлениями о невиновности своих подзащитных.

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Статьи обвинения

Басманный суд Москвы 9 декабря прошлого года на стадии предварительного слушания изменил подсудность и отправил уголовное дело совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых и других фигурантов в Мещанский суд. Всего на скамье подсудимых шесть человек, включая бывшего гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия «Энергия-М» Юрия Петрова. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО «Сибмост», Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.

Зиявудин и Магомед Магомедовы (ему также вменяется незаконное хранение оружия) и другие фигуранты дела обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), девяти эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа «Сумма».

По версии следствия, с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей. Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших.

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