21:40 (мск), источник: РБК
СМИ сообщили об атаке на иранский танкер в Красном море
Иранское грузовое судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР), подверглось нападению в Красном море. Об этом сообщил телеканал
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Государственная телекомпания Саудовской Аравии
В конце марта портал Ynet сообщил, что Иран запустил ракету по принадлежащему Израилю контейнеровозу «Лори» в Аравийском море. По данным портала, судно ходило под флагом Либерии и направлялось из Танзании в Индию.
Ynet отметил, что по контейнеровозу была запущена небольшая ракета. Как писала The Jerusalem Post, судно было атаковано во время движения между Индией и Оманом. Об инциденте сообщили израильским службам безопасности.
За несколько недель до этого иранское грузовое судно
Газета The Wall Street Journal 11 марта писала, что Израиль с конца 2019 года совершил не менее десятка атак на танкеры, которые перевозили иранскую нефть в Сирию. Источники издания утверждали, что некоторые атаки были направлены на то, чтобы подорвать усилия Ирана по переброске оружия в регион, а другие — чтобы исключить финансирование терроризма против Израиля с помощью продажи нефти.