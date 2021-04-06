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21:40 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили об атаке на иранский танкер в Красном море

Иранское грузовое судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР), подверглось нападению в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. По данным источников, атака на судно произошла у берегов Эритреи. О пострадавших при нападении и о том, кто напал на судно, пока не сообщается.

Государственная телекомпания Саудовской Аравии Al-Hadath TV со ссылкой на источники сообщила, что судно получило значительные повреждения.

В конце марта портал Ynet сообщил, что Иран запустил ракету по принадлежащему Израилю контейнеровозу «Лори» в Аравийском море. По данным портала, судно ходило под флагом Либерии и направлялось из Танзании в Индию.

Ynet отметил, что по контейнеровозу была запущена небольшая ракета. Как писала The Jerusalem Post, судно было атаковано во время движения между Индией и Оманом. Об инциденте сообщили израильским службам безопасности.

За несколько недель до этого иранское грузовое судно Shahr-e Kord, принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, получило повреждения после атаки в Средиземном море. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде тогда допустил, что Израиль может нести ответственность за нападение. Власти Израиля этот инцидент не комментировали.

Газета The Wall Street Journal 11 марта писала, что Израиль с конца 2019 года совершил не менее десятка атак на танкеры, которые перевозили иранскую нефть в Сирию. Источники издания утверждали, что некоторые атаки были направлены на то, чтобы подорвать усилия Ирана по переброске оружия в регион, а другие — чтобы исключить финансирование терроризма против Израиля с помощью продажи нефти.

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