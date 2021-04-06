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22:34 (мск), источник: Известия

Источник рассказал о пострадавших из-за взрыва возле военной базы Турции в Сирии

Рядом с турецкой военной базой в провинции Эль-Хасаке в Сирии прогремел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения 12 граждан Турции. Об этом 6 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Источник: AP 2020

«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», — цитируют журналисты собеседника с места событий.

Ранее во вторник сообщалось, что взрывов в районе базы турецких военнослужащих было два.

26 марта в Сирии возобновили работу три пункта пропуска беженцев: «Серакиб», «Мизнас» и «Абу-Азейдин». Они были закрыты в течение года из-за действий вооруженной оппозиции.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 марта в ходе телефонного разговора с главой минобороны Турции Хулуси Акаром обсудил ситуацию в Сирии. Министры обсудили факты нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии. Также Шойгу и Акар договорились принять меры по перемирию в сирийском Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящее время на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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