22:34 (мск), источник: Известия
Источник рассказал о пострадавших из-за взрыва возле военной базы Турции в Сирии
Рядом с турецкой военной базой в провинции
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в
Ранее во вторник сообщалось, что взрывов в районе базы турецких военнослужащих было два.
26 марта в Сирии возобновили работу три пункта пропуска беженцев: «Серакиб», «Мизнас» и «Абу-Азейдин». Они были закрыты в течение года
Министр обороны России Сергей Шойгу 25 марта в ходе телефонного разговора с главой минобороны Турции Хулуси Акаром обсудил ситуацию в Сирии. Министры обсудили факты нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии. Также Шойгу и Акар договорились принять меры по перемирию в сирийском Идлибе.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящее время на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.