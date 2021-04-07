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00:30 (мск), источник: РБК

Задержанных за съемку видео с обнаженными девушками вышлют из ОАЭ

Задержанные за съемку обнаженными в Дубае будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщается на странице правительства эмирата в Twitter. Прокуратура завершила расследование дела об эротической съемке. Задержанных обвиняют в непристойном поведении и распространении порнографии.

Источник: Reuters

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в ОАЭ.

3 апреля полиция Дубая задержала участников съемки за нарушение нормы поведения, после того как в социальных сетях появилось видео с обнаженными девушками. На нем голые девушки стоят на балконе одного из небоскребов.

Причастным к ролику грозит до полугода лишения свободы и штраф в 5 тыс. дирхамов (более $1390), а организатору съемки — более крупный срок и штраф до 500 тыс. дирхамов (более $138 тыс.).

Изначально «РИА Новости» со ссылкой на предварительные данные генерального консульства России в Дубае сообщало о задержании восьми россиянок. Позже вице-консул России Иван Губанов уточнил РБК, что после эротической съемки задержали только одного россиянина.

Как сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и подтвердили РБК в компании Involta, это основатель компании Алексей Концов. «Мы своих не бросаем!» — отметил Воскресенский, попросив МИД России и российского посла в ОАЭ о помощи бизнесмену.

По словам Губанова, задержанным инкриминируется распространение порнографии через соцсети. В российском генконсульстве «РИА Новости» рассказали, что всего в Дубае задержали 12 девушек. Изначально сообщалось о задержании 40 человек. Россиянок среди задержанных нет.

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко «Интерфаксу-Украина», за съемку в Дубае были задержаны 11 украинок.

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