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04:42 (мск), источник: Известия

В 2020 году возбуждено 23 уголовных дела о картелях в стройотрасли

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский сообщил о том, что в 2020 году в строительной отрасли было возбуждено 23 уголовных дела против картелей. Об этом статс-секретарь ведомства рассказал в своем интервью «Российской газете», опубликованном во вторник, 6 апреля.

Источник: Известия

Представитель ведомства отметил, что количество дел о картелях с каждым годом растет всё больше и больше.

«В 2020 году было возбуждено 23 уголовных дела, рассматриваются еще более 100 сообщений о преступлениях. Пока дел мало, но с каждым годом их количество растет», — прокомментировал Андрей Цариковский вопрос о том, как часто возбуждаются уголовные дела из-за картелей.

На сегодняшний день идет процесс разбора последствий 2016 года, когда в России была крупная амнистия. Дела о картелях набирают актуальность в связи с тем, что с момента фиксации признаков правонарушения до решения суда в среднем проходит от трех до четырех лет.

Ранее в январе замруководитель ФАС Андрей Цариковский прокомментировал снятие карантинных ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, и отметил, что этот процесс способствовал резкому росту спроса на топливо в условиях низкого предложения.

Во время загрузки произошла ошибка.
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