В 2020 году возбуждено 23 уголовных дела о картелях в стройотрасли

Представитель ведомства отметил, что количество дел о картелях с каждым годом растет всё больше и больше.
«В 2020 году было возбуждено 23 уголовных дела, рассматриваются еще более 100 сообщений о преступлениях. Пока дел мало, но с каждым годом их количество растет», — прокомментировал Андрей Цариковский вопрос о том, как часто возбуждаются уголовные дела из-за картелей.
На сегодняшний день идет процесс разбора последствий 2016 года, когда в России была крупная амнистия. Дела о картелях набирают актуальность в связи с тем, что с момента фиксации признаков правонарушения до решения суда в среднем проходит от трех до четырех лет.
Ранее в январе замруководитель ФАС Андрей Цариковский прокомментировал снятие карантинных ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, и отметил, что этот процесс способствовал резкому росту спроса на топливо в условиях низкого предложения.