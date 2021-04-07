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09:26 (мск), источник: ТАСС

В Египте заявили, что инцидент с Ever Given произошел из-за человеческой ошибки

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Инцидент с контейнеровозом Ever Given, который стал причиной блокировки Суэцкого канала, произошел из-за человеческой ошибки. Такое мнение в интервью японскому агентству Kyodo, выдержки из которого приводятся в среду, выразил глава управления канала Усама Рабиа.

Источник: РИА "Новости"

«Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», — отметил Рабиа, подчеркнув, что результат анализа имеющихся данных укрепил мнение о том, что инцидент стал следствием человеческой ошибки.

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Он также отметил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, но в очередной раз подчеркнул, что власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. «Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок и мы не несем никакой ответственности», — добавил он.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м японской компании Shohei Kisen в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. Шесть дней ушло на снятие судна с мели, и операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна, после которых 17 буксиров вытащили контейнеровоз. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка протянулась почти до Индии.

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Первого апреля с судна был извлечен черный ящик для изучения записей всех переговоров экипажа, приказов капитана и сигналов, которым следовало судно до того, как село на мель, а также во время инцидента. По словам советника управления канала, главы следственной комиссии Сейида Шейши, у экипажа контейнеровоза была запрошена вся информация с начала кризисной ситуации и до самого конца.

Как указал Шейша, «если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда», а процесс может затянуться на два года. В случае взаимодействия экипажа со следственной комиссией «вопрос будет решен в течение 3−4 дней», пообещал он.

Как ранее также заявлял глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, судно вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд задержано до конца расследования инцидента и выплаты компенсации. Руководство водной артерии рассчитывают получить более $1 млрд от судна и его владельца.

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