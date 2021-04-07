Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД после аварии в центре Москвы

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”). Он признал, что был за рулем», — сказал адвокат, отметив, что степень его вины будет установлена судом.
Вред здоровью будем компенсировать в любом случае, а также имуществу и моральный вред. Переговоры с потерпевшими ведем.
Решением Тверского районного суда блогеру ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.